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Châteaux et forteresses d'Auvergne

Xxx

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Majestueux châteaux, forteresses imprenables et élégants manoirs : parcourez l'histoire de l'Auvergne à l'ombre de ses vieilles pierres ! Surnommée " Le pays des Châteaux ", l'Auvergne tient une position centrale, propice aux invasions, qui en fait le théâtre de nombreux conflits. Jusqu'en 1213 et l'annexion du comté au royaume de France, les seigneurs auvergnats bâtissent d'imposantes forteresses défensives sur les monts endormis du Massif central. Aux côtés du château du Val, magnifique bâtisse à fleur d'eau, les célèbres Murol, Ravel et Anjony, se dévoilent de page en page et côtoient des sites plus confidentiels, aux styles architecturaux variés, témoins de l'histoire régionale du Moyen Age au XXe siècle. D'une commune à l'autre, d'une époque à l'autre, vous en apprendrez plus sur ces demeures d'exception, leurs moyens de défense et sur les grandes familles qui les ont agrandies et embellies à travers les âges.

Par Xxx
Chez Ici en région

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Auteur

Xxx

Editeur

Ici en région

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Châteaux et forteresses d'Auvergne

Xxx

Paru le 02/07/2026

160 pages

Ici en région

16,90 €

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