Cours toujours

Le running : petits et grands secrets ! Vous aussi, vous courez ? Vous aussi, vous avez fait un "semi" ? Et comment est votre "VO2 max" ? Quel drop préférez-vous ? Bienvenue dans la grande famille du running ! Les Français courent en ville, à la campagne, sur la route, dans la forêt, seuls ou entre amis... C'est devenu un véritable phénomène de société ! Une passion dévorante pour des millions d'entre nous. Courir, c'est être libre... mais c'est aussi s'astreindre à un entraînement par tous les temps, s'équiper de la tête aux pieds, en passant par le poignet et manger pour viser les meilleurs chronos, récupérer et souffrir... de nouveau ! Quand il ne dessine pas, Baptiste Staub court ! Il nous propose de poser un oeil moqueur sur le vocabulaire des runners. Ses dessins croquent avec tendresse cette grande famille qui ne sait pas vivre sans mettre un pied devant l'autre... le plus vite possible !