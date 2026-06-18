Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Bande dessinée

Cours toujours

Baptiste Staub

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le running : petits et grands secrets ! Vous aussi, vous courez ? Vous aussi, vous avez fait un "semi" ? Et comment est votre "VO2 max" ? Quel drop préférez-vous ? Bienvenue dans la grande famille du running ! Les Français courent en ville, à la campagne, sur la route, dans la forêt, seuls ou entre amis... C'est devenu un véritable phénomène de société ! Une passion dévorante pour des millions d'entre nous. Courir, c'est être libre... mais c'est aussi s'astreindre à un entraînement par tous les temps, s'équiper de la tête aux pieds, en passant par le poignet et manger pour viser les meilleurs chronos, récupérer et souffrir... de nouveau ! Quand il ne dessine pas, Baptiste Staub court ! Il nous propose de poser un oeil moqueur sur le vocabulaire des runners. Ses dessins croquent avec tendresse cette grande famille qui ne sait pas vivre sans mettre un pied devant l'autre... le plus vite possible !

Par Baptiste Staub
Chez L'opportun (Editions de)

|

Auteur

Baptiste Staub

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cours toujours par Baptiste Staub

Commenter ce livre

 

Cours toujours

Baptiste Staub

Paru le 18/06/2026

144 pages

L'opportun (Editions de)

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386711497
9782386711497
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.