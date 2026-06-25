Cheval d'orage

Pour quelle raison cette magie s'était-elle produite ? Pourquoi maintenant ? Que fallait-il faire ? Quand Merryn fabrique un cheval à partir de bâtons, de cailloux et de plantes, elle ne se doute pas qu'il s'animera réellement. Mais après une nuit d'orage, Oxalis apparaît dans sa vie et devient bientôt son compagnon le plus fidèle. A ses côtés, la jeune fille ne ressent plus ni douleur ni chagrin. Peut-être même trouvera-t-elle grâce à lui la force de surmonter la terrible épreuve qui accable sa famille...