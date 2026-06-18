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Destination Nouvelle Terre

Alex Marcoux, Shauna Kalicki

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" Ce livre est un pont pour appréhender la Nouvelle Terre. Soyez ouvert aux miracles qu'il déclenchera en vous. " Daniel, autiste éthéré Et si la Nouvelle Terre était ici, mais que vous deviez changer de perspective pour en faire l'expérience ? Et si " tout ça " n'était qu'un jeu pour voir si vous vous éveillerez à la Vérité de qui vous êtes véritablement ? Dans cet ouvrage, Alex Marcoux, accompagnée de trois contributeurs éveillés et inspirés, transmet des canalisations de la vierge Marie et d'êtres des dimensions supérieures à propos de l'évolution spirituelle de l'humanité. A travers leurs messages, vous comprendrez que chacun d'entre nous a un rôle unique à jouer dans ce changement de conscience. Au fil des pages, vous découvrirez comment : - identifier la manière d'accéder à la Nouvelle Terre ; - déterminer votre objectif divin pour vivre dans l'authenticité ; - découvrir quatre indices montrant que vous entrez dans la cinquième dimension ; - vous connecter à six éléments pour renforcer votre changement vers la 5D ; - comprendre la connexion entre les autistes, les Lémuriens, les Atlantes et les Magdaléniens, et reconnaître le rôle des êtres hors de la planète Terre dans l'ascension de l'humanité. Lorsque vous vous éveillez à votre " rôle unique ", vous devenez un rouage d'un plan bien plus vaste dans le changement de conscience planétaire.

Par Alex Marcoux, Shauna Kalicki
Chez Exergue

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Auteur

Alex Marcoux, Shauna Kalicki

Editeur

Exergue

Genre

Rêves

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Destination Nouvelle Terre

Alex Marcoux, Shauna Kalicki

Paru le 18/06/2026

248 pages

Exergue

19,90 €

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