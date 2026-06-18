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Coffret Mon Oracle poche Cartes sur table

Marc Neu, Ambre Neu

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Mon oracle poche cartes sur table est un miroir sans filtre, une guidance toujours juste. Comme son auteur, il ne plaira pas à tout le monde... et c'est tant mieux. Mais pour ceux qui osent l'affronter, il deviendra un allié précieux. Cet oracle, tel votre meilleur ami, vous répondra avec franchise et bienveillance ! Son rôle ? Vous bousculer, vous réveiller, et même vous faire grincer des dents. Car la vérité brute est parfois nécessaire. Chaque carte - droite ou inversée - est un coup de marteau : direct, provocant, implacable. A vous de jouer !

Par Marc Neu, Ambre Neu
Chez Exergue

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Auteur

Marc Neu, Ambre Neu

Editeur

Exergue

Genre

Arts divinatoires

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Coffret Mon Oracle poche Cartes sur table

Marc Neu, Ambre Neu

Paru le 25/06/2026

120 pages

Exergue

16,00 €

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Scannez le code barre 9782385383602
9782385383602
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