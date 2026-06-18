Coffret Mon Oracle poche Cartes sur table

Mon oracle poche cartes sur table est un miroir sans filtre, une guidance toujours juste. Comme son auteur, il ne plaira pas à tout le monde... et c'est tant mieux. Mais pour ceux qui osent l'affronter, il deviendra un allié précieux. Cet oracle, tel votre meilleur ami, vous répondra avec franchise et bienveillance ! Son rôle ? Vous bousculer, vous réveiller, et même vous faire grincer des dents. Car la vérité brute est parfois nécessaire. Chaque carte - droite ou inversée - est un coup de marteau : direct, provocant, implacable. A vous de jouer !