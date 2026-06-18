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Coffret La Voix des maîtres Akasha

Christelle Leonetti, Tania Leocadio

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Un oracle pour travailler avec les maîtres Akasha, gardiens des mémoires de l'âme. Les Maîtres Akasha, gardiens des mémoires de l'âme, t'invitent à renouer avec ton être intérieur pour trouver ta vérité profonde, dans une qualité d'écoute authentique. En te connectant à chacune des 44 cartes magnifiquement illustrées, tu pourras ressentir ce qui a toujours été là, au coeur de toi, prêt à se libérer. Grâce au livre tout en couleurs de 120 pages, tu découvriras les méthodes de tirage et la signification de chaque carte. Que ce soit pour recevoir le message du jour, une réponse douce à une sensation intérieure ou une guidance méditative, il te suffira d'accueillir les mots pour être accompagné dans tous les domaines de ta vie.

Par Christelle Leonetti, Tania Leocadio
Chez Exergue

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Auteur

Christelle Leonetti, Tania Leocadio

Editeur

Exergue

Genre

Arts divinatoires

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Coffret La Voix des maîtres Akasha

Christelle Leonetti, Tania Leocadio

Paru le 25/06/2026

148 pages

Exergue

26,00 €

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Scannez le code barre 9782385383596
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