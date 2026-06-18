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Pologne

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Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir la Pologne Une couverture complète du pays, comprenant : Varsovie, la Mazovie et la Podlachie, Cracovie, la Petite Pologne, les Carpates, la Silésie, la Grande Pologne, Gdansk et la Poméranie, la Warmie et la Mazurie. Tout sur les activités de plein air : la randonnée à pied et à vélo (parcs nationaux des Sudètes, du littoral de la mer Baltique, des Carpates, des Tatras, dans les monts Pieniny...), les sports d'hiver (ski à Zakopane ou à Szklarska Poreba), le kayak (les grands lacs Mazures), etc. Tout sur la culture et le patrimoine polonais : les grandes cités historiques (Cracovie, Varsovie, Gdansk, Torun, Lódz ou Wroclav/Breslau), les musées, les palais et châteaux (dont la forteresse teutonique de Malbork/Marienbourg, près de la Baltique, ou le palais baroque de Wilanow, près de Varsovie)... La mémoire de la population juive et la renaissance de cette communauté aujourd'hui. La Seconde Guerre mondiale et les camps de concentration-d'extermination (Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor, Treblinka). Autre éclairage à la fois culturel et historique, en photos et en couleurs : l'architecture communiste. Les conseils de nos auteurs et une sélection d'itinéraires (Les trois grandes cités : Cracovie, Varsovie et Gdansk ; Le long de la Vistule ; Les richesses naturelles de la Pologne...) pour profiter un maximum de son séjour, quel que soit le temps ou le budget disponible. Une sélection étendue d'adresses de restaurants, de bars, de boutiques, d'hôtels mais aussi d'hébergements de tout type et de toute catégorie, du palais baroque au chalet de montagne. Des cartes claires pour se repérer facilement et un plan détachable de Varsovie, avec tous les sites, un index des rues et un plan des transports pour faciliter les déplacements.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Pologne

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Pologne

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 25/06/2026

480 pages

Lonely Planet

20,00 €

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