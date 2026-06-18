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#Imaginaire

L'Arche de la rédemption

Alastair Reynolds

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Début du XXVIIe siècle. Au sein d'une humanité éparpillée à travers une myriade de systèmes solaires, Démarchistes et Fusionnés se livrent une guerre sans merci qui semble sur le point de basculer en faveur de ces derniers, tant leur technologie paraît sans égale - pour peu qu'ils parviennent à se défaire de leurs rivalités internes délétères. Pourtant, si les factions humaines se déchirent, la véritable menace n'est pas là. Le vrai danger s'agrège en essaims, il est légion et détruit toute vie intelligente sur son passage. Un danger dont on ignore les causes et motifs mais qui porte un nom : les Inhibiteurs - et qui pourrait bien annihile l'ensemble des civilisations humaines. Alastair Reynolds est peut-être le plus grand écrivain de space opera contemporain. Ancien astrophysicien né au Pays de Galles en 1966, il est l'auteur de plusieurs romans essentiels, dont La Maison des Soleils (Le Bélial'), salué par le Grand Prix de l'Imaginaire en 2025. Le cycle des Inhibiteurs, fresque démesurée sans égale, saluée par une critique unanime, traduite dans une dizaine de langues, est un classique mondial de la science-fiction moderne. RARES SONT LES ECRIVAINS QUI POSSEDENT ASSEZ DE COURAGE ET D'ENDURANCE POUR ECRIRE DES ROMANS ENORMES AU POINT DE JUSTIFIER L'UTILISATION DE MOTS TELS QUE "REVELATION" ET "REDEMPTION". REYNOLDS EST DE CEUX-LA. - Publishers Weekly

Par Alastair Reynolds
Chez Belial'

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Auteur

Alastair Reynolds

Editeur

Belial'

Genre

Science-fiction

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L'Arche de la rédemption

Alastair Reynolds trad. Dominique Haas

Paru le 18/06/2026

700 pages

Belial'

21,90 €

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