Paris bars et cafés insolites

100 lieux thématiques, immersifs, ludiques... Découvrez les meilleurs bars à thèmes de la capitale... Oubliez le zinc de Papa et ses tabourets tristement alignés : le café parisien est désormais un véritable terrain d'aventures : on y vient pour jouer, se faire coiffer, caresser des chats, peindre, chanter à tue-tête, mener l'enquête, écouter de la poésie... ou tout casser ! Plongez dans l'atmosphère unique et décalée de ces lieux chaleureux, comme autant d'antidotes à la routine. Tournée générale !