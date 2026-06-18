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Paris bars et cafés insolites

Rémi Mistry

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100 lieux thématiques, immersifs, ludiques... Découvrez les meilleurs bars à thèmes de la capitale... Oubliez le zinc de Papa et ses tabourets tristement alignés : le café parisien est désormais un véritable terrain d'aventures : on y vient pour jouer, se faire coiffer, caresser des chats, peindre, chanter à tue-tête, mener l'enquête, écouter de la poésie... ou tout casser ! Plongez dans l'atmosphère unique et décalée de ces lieux chaleureux, comme autant d'antidotes à la routine. Tournée générale !

Par Rémi Mistry
Chez Parigramme

|

Auteur

Rémi Mistry

Editeur

Parigramme

Genre

Paris - Ile-de-France

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Paris bars et cafés insolites

Rémi Mistry

Paru le 18/06/2026

Parigramme

9,90 €

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