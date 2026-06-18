Le Petit Derrière de l'Histoire

Marie pensait avoir repris le contrôle. Après tout, elle connaît désormais les règles... ou du moins, elle croit les comprendre. Mais lorsque Ben disparaît sans laisser de trace, ses certitudes vacillent. Propulsée à nouveau à travers les époques, Marie enchaîne les rencontres improbables, les inventions douteuses et les expériences toujours plus... troublantes. Chaque saut dans le temps la rapproche d'une vérité qu'elle ne maîtrise pas - et d'un danger qu'elle n'avait pas anticipé. Car cette fois, il ne s'agit plus seulement de survivre aux caprices de l'Histoire. Il s'agit de comprendre pourquoi Ben a disparu. Et surtout... s'il est encore possible de le retrouver.