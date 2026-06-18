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Le Petit Derrière de l'Histoire

Alicia Evens

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Marie pensait avoir repris le contrôle. Après tout, elle connaît désormais les règles... ou du moins, elle croit les comprendre. Mais lorsque Ben disparaît sans laisser de trace, ses certitudes vacillent. Propulsée à nouveau à travers les époques, Marie enchaîne les rencontres improbables, les inventions douteuses et les expériences toujours plus... troublantes. Chaque saut dans le temps la rapproche d'une vérité qu'elle ne maîtrise pas - et d'un danger qu'elle n'avait pas anticipé. Car cette fois, il ne s'agit plus seulement de survivre aux caprices de l'Histoire. Il s'agit de comprendre pourquoi Ben a disparu. Et surtout... s'il est encore possible de le retrouver.

Par Alicia Evens
Chez Editions Fragrances

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Auteur

Alicia Evens

Editeur

Editions Fragrances

Genre

Littérature française

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Le Petit Derrière de l'Histoire

Alicia Evens

Paru le 18/06/2026

256 pages

Editions Fragrances

17,00 €

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