? Science-fiction rétro inspirée des pulps européens des années 70-80 ? Erotisme adulte dans la tradition des fumetti italiens ? Thème universel : la créature qui dépasse son créateur ? Dessin noir & blanc contrasté, hommage au patrimoine BD populaire européen Dans un futur lointain, aux confins d'une colonie spatiale isolée, une créature artificielle s'éveille. Conçue par le scientifique Coppelius comme un robot expérimental de nouvelle génération, Coppelia n'était destinée qu'à une chose ? : obéir. Mais au moment de son activation, un phénomène imprévu survient ? : elle ressent. Elle perçoit. Elle désire. Face aux humains qui la considèrent comme un simple assemblage de circuits et de métal, Coppelia entame une quête instinctive ? : comprendre ce qu'elle est... et ce que signifie être humaine. Entre expérience scientifique, trouble fascination et perte de contrôle, la création échappe peu à peu à son créateur... car une conscience naissante ne peut rester enfermée dans une fonction.