Galante Lancman

Les vêtements de Haute Couture créés par Maurizio Galante depuis les années 1990 et les objets d'art et de design imaginés, développés avec son associé Tal Lancman depuis 2003, façonnent un univers étonnant, habité de formes et de textures qui interpellent nos sens, éveillent nos émotions. Guidés par l'émerveillement, Maurizio Galante et Tal Lancman posent leurs regards amusés sur un monde plein de surprises dont ils révèlent, avec précision et générosité, les qualités insoupçonnées. Chacune de leurs créations est une véritable "pièce de conversation" au double sens du terme : issues de dialogues créatifs entre différents savoir-faire, dont elles renouvellent les applications, ces oeuvres intrigantes invitent à l'échange, instaurent un climat de complicité, d'amitié. L'esprit Haute Couture y souffle comme une évidence, en une quête constante d'excellence, de dépassement. Ici l'art de la couture, du tissage, de la broderie, outrepasse le textile pour embrasser tous les matériaux. Plumes, perles, céramique, paille, dentelle, soieries texturées, métal, verre, cuir, sont ainsi transfigurés. Ils se muent en éléments mouvants, frémissants, transformant habits et objets en sculptures animées, autant d' "objets de désir" .