Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Galante Lancman

Lydia Kamitsis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les vêtements de Haute Couture créés par Maurizio Galante depuis les années 1990 et les objets d'art et de design imaginés, développés avec son associé Tal Lancman depuis 2003, façonnent un univers étonnant, habité de formes et de textures qui interpellent nos sens, éveillent nos émotions. Guidés par l'émerveillement, Maurizio Galante et Tal Lancman posent leurs regards amusés sur un monde plein de surprises dont ils révèlent, avec précision et générosité, les qualités insoupçonnées. Chacune de leurs créations est une véritable "pièce de conversation" au double sens du terme : issues de dialogues créatifs entre différents savoir-faire, dont elles renouvellent les applications, ces oeuvres intrigantes invitent à l'échange, instaurent un climat de complicité, d'amitié. L'esprit Haute Couture y souffle comme une évidence, en une quête constante d'excellence, de dépassement. Ici l'art de la couture, du tissage, de la broderie, outrepasse le textile pour embrasser tous les matériaux. Plumes, perles, céramique, paille, dentelle, soieries texturées, métal, verre, cuir, sont ainsi transfigurés. Ils se muent en éléments mouvants, frémissants, transformant habits et objets en sculptures animées, autant d' "objets de désir" .

Par Lydia Kamitsis
Chez Lienart

|

Auteur

Lydia Kamitsis

Editeur

Lienart

Genre

Design

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Galante Lancman par Lydia Kamitsis

Commenter ce livre

 

Galante Lancman

Lydia Kamitsis

Paru le 02/07/2026

160 pages

Lienart

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782359065022
9782359065022
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.