Le cherche et trouve brillant de mes... 2 ans

Un cherche et trouve festif avec des reflets brillants sur toutes les pages, dès 2 ans ! La kermesse, le goûter d'anniversaire, la fête foraine, le bal, le festival de musique... Cet album tout-carton avec des reflets brillants sur toutes les pages est adapté aux petits de 2 ans. Ils pourront retrouver 10 éléments cachés dans chacune des 10 grandes double-pages illustrées sur le thème de la fête. Les illustrations pleines d'humour de Teodora Oprea accompagnent ce premier jeu. Un livre-jeu idéal pour développer le langage des enfants, éveiller leur curiosité et leur sens de l'observation ! Dans la même collection : Cherche et trouve de mes 1 an Cherche et trouve de mes 2 ans Cherche et trouve de mes 2 ans - La nature Cherche et trouve de mes 3 ans Cherche et trouve de mes 3 ans - L'école maternelle Cherche et trouve de mes 4 ans