Shinobi Undercover Tome 2

Leur mission ? Protéger la lycéenne à tout prix. Pourquoi ? Top Secret ! Même dans le Japon moderne, les ninjas agissent toujours dans l'ombre. Le jeune prodige Yodaka a reçu une mission, protéger la lycéenne Aoi à tout prix. Mais il ignore encore qu'en plus de devoir affronter des adversaires redoutables, il va être confronté à un univers impitoyable pour un phobique des interactions sociales... le lycée ! Le premier tirage du tome 2 de ce nouveau titre phare du Weekly Shonen Jump disposera d'une jaquette réversible exclusive !