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Shinobi Undercover Tome 2

Ippon Takegushi, Santa Mitarashi

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Leur mission ? Protéger la lycéenne à tout prix. Pourquoi ? Top Secret ! Même dans le Japon moderne, les ninjas agissent toujours dans l'ombre. Le jeune prodige Yodaka a reçu une mission, protéger la lycéenne Aoi à tout prix. Mais il ignore encore qu'en plus de devoir affronter des adversaires redoutables, il va être confronté à un univers impitoyable pour un phobique des interactions sociales... le lycée ! Le premier tirage du tome 2 de ce nouveau titre phare du Weekly Shonen Jump disposera d'une jaquette réversible exclusive !

Par Ippon Takegushi, Santa Mitarashi
Chez Soleil Productions

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Auteur

Ippon Takegushi, Santa Mitarashi

Editeur

Soleil Productions

Genre

Shonen/garçon

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Shinobi Undercover Tome 2

Ippon Takegushi, Santa Mitarashi

Paru le 18/06/2026

192 pages

Soleil Productions

7,29 €

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