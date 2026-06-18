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Sundiaka

Jean-Luc Istin, Marco Itri

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Coupable d'avoir tué un camarade par jalousie, le nain Sundiaka est frappé de cécité et banni par les siens. Dans l'exil, il trouvera un maître, une voie... et la force de se racheter. Sundiaka, fils d'un roi nain, a tué par jalousie un camarade qu'il méprisait. Maudit par la mère de sa victime, il perd la vue et est banni de son clan. Livré à lui-même, il trouve refuge auprès d'un maître guerrier qui lui enseigne la discipline, la patience et la force intérieure. Des années plus tard, le jeune aveugle devenu légende devra choisir entre fuir son passé ou sauver les siens.

Par Jean-Luc Istin, Marco Itri
Chez Soleil Productions

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Auteur

Jean-Luc Istin, Marco Itri

Editeur

Soleil Productions

Genre

Fantasy

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Sundiaka

Jean-Luc Istin, Marco Itri

Paru le 18/06/2026

56 pages

Soleil Productions

15,95 €

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