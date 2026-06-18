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Cavalcade océane

Marie Tabarly

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Une "fille de" mais pas que entretient la flamme et fait revivre au Pen Duick VI ses heures de gloire " Nous sommes en mer, à revivre enfin nos vies de marins. Nous sommes à nouveau vivants, jouant avec des contraintes que nous avons choisies, en un mot, libres. Pour le reste du monde, nous ne sommes plus qu'un petit point sur une carte. " En 2021, Marie Tabarly réarme Pen Duick VI pour participer à l'Ocean Globe Race 2023, la course autour du monde en équipage et avec escale et tenter de lui offrir sa première victoire autour du monde. Cinquante ans après son père Eric Tabarly, elle décide de courir une course autour du monde qui se déroule sans GPS, sans satellite et sans moyens de communication modernes. Ce livre nous embarque à bord du VI, pour une folle cavalcade maritime longue de deux ans, dont huit mois en course. Amoureuse de la mer et des sensations fortes, Marie Tabarly livre le récit de cet exploit collectif sur un mode intime, en forme de déclaration d'amour aux océans, à la liberté et à son équipage.

Par Marie Tabarly
Chez Pocket

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Auteur

Marie Tabarly

Editeur

Pocket

Genre

Voile

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Cavalcade océane

Marie Tabarly

Paru le 18/06/2026

272 pages

Pocket

8,70 €

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Scannez le code barre 9782266359887
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