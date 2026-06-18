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#Roman francophone

Le Sentier des citrons

Alessia Castellini

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Sur les traces de leur grand-mère, deux soeurs se rendent sur la côté amalfitaine et y découvrent le sentier des citrons, étroitement lié à leur histoire familiale. Italie, années 1940. Telles de vaillantes fourmis, des générations de femmes sillonnent le " sentier des citrons ", en transportant ces fruits sur leur dos de la montagne jusqu'à la mer, le long de la côte amalfitaine. Parmi elles, des soeurs jumelles que tout oppose. Rachele, attachée à sa terre et aux traditions. Nannina, idéaliste dans l'âme, qui ne rêve que d'aventure et d'évasion. Quatre-vingts ans plus tard, Ninfa et sa petite soeur Alelì se lancent sur les traces de leur grand-mère disparue et de ces femmes du passé. Leurs découvertes ne tardent pas à les mettre sur la piste d'un secret de famille jalousement gardé depuis des décennies par le sentier des citrons.

Par Alessia Castellini
Chez Pocket

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Auteur

Alessia Castellini

Editeur

Pocket

Genre

Littérature Italienne

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Le Sentier des citrons

Alessia Castellini trad. Elsa Damien

Paru le 18/06/2026

400 pages

Pocket

9,30 €

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Scannez le code barre 9782266359108
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