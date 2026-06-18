La saison des bêtises

Dans la tête de la fille qui aimait trop la fête pour vivre la vraie vie Danser pendant trois jours à Berlin, perdre la notion du temps, enchaîner les drogues : à 25 ans, Victoire ne vibre que pour la prochaine fête. Car c'est là, dans la brûlure du plaisir et le défi à la norme, qu'elle trouve sa place, se sent invincible. Un glissement piégeux jusqu'à la trentaine. Alors, la réalité percute les illusions d'une jeunesse qui a fini par lui échapper. Et dans le grand bassin de la vie d'adulte, il faut choisir : se laisser couler ou apprendre à nager. " Arrêter de sortir ne fait pas de vous un junkie repenti, ça fait juste de vous un junkie qui ne sort pas. "