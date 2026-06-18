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La mystique juive

Gershom Scholem

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Plonger dans la mystique juive, c'est entrer dans une tradition de visions, d'expériences intérieures et de spéculations audacieuses sur Dieu et le monde. Gershom Scholem, chercheur visionnaire qui a profondément renouvelé notre compréhension de la tradition juive, en offre ici une synthèse magistrale. Des premiers courants mystiques de l'Antiquité tardive aux élaborations complexes de la Kabbale médiévale, il retrace l'histoire d'une quête : approcher le divin, comprendre la création, franchir les limites de l'expérience humaine. Loin d'être marginale, cette tradition apparaît ici comme une composante essentielle du judaïsme, traversée de tensions, d'innovations et de visions puissantes. Scholem met en lumière la diversité des pratiques et des idées, des ascensions célestes aux méditations sur les noms divins, en passant par les grandes constructions symboliques de la Kabbale. Alliant clarté, érudition et sens du récit, ce livre ouvre un accès unique à un univers intellectuel et spirituel d'une richesse exceptionnelle. Un classique incontournable. Traduit et introduit par Maurice-Ruben Hayoun Figure majeure du XXe siècle, Gershom Scholem est le fondateur des études modernes de la mystique juive, auxquelles il a consacré sa vie. Proche des plus grands intellectuels de son temps, il a profondément renouvelé l'approche de la Kabbale et imposé ce champ comme un domaine central de la pensée juive. Ses travaux, d'une érudition exceptionnelle, ont durablement marqué l'histoire intellectuelle contemporaine.

Par Gershom Scholem
Chez Cerf

|

Auteur

Gershom Scholem

Editeur

Cerf

Genre

Judaïsme

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La mystique juive

Gershom Scholem

Paru le 18/06/2026

288 pages

Cerf

24,90 €

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