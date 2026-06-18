Mes premiers autocollants des animaux de la mer

Des autocollants pour jouer et rejouer avec les animaux de la mer ! Une première activité simple, créative et amusante dès 18 mois. Avec plus de 50 autocollants repositionnables, les toutpetits s'amusent à compléter 14 animaux de la mer ... ou à inventer des combinaisons farfelues qui les feront rire. Jolies nageoires, tentacules, écailles brillantes, piques, pattes palmées ou pinces : l'enfant manipule, observe et choisit les bons éléments pour créer poissons, crabes, poulpes et autres créatures marines. Grâce aux autocollants épais et faciles à décoller, il joue, enlève et recommence autant de fois qu'il le souhaite, développant ainsi sa motricité fine et sa créativité. Une activité simple, joyeuse et parfaite pour découvrir les animaux marins dès 18 mois... tout en s'amusant à se tromper !