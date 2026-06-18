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Petit éloge du jazz

Didier Pourquery

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"Mon éloge est un dithyrambe totalement subjectif, sincère et ressenti, un discours "pour l'édification commune", ainsi qu'il est écrit dans les manuels de rhétorique. Il ne cherche pas à plaire aux critiques ou aux chroniqueurs. Il s'adresse aux lecteurs qui veulent découvrir le jazz, à ceux qui l'aiment un peu mais de loin ; aux simples enthousiastes, aussi, ces ravis du jazz, comme moi, qui communient dans la ferveur d'un solo de sax, d'une envolée de trompette, d'un murmure de basse. . ". Véritable déclaration d'amour au jazz, ce Petit éloge retrace l'histoire du genre et fait (re)découvrir ses figures les plus mythiques.

Par Didier Pourquery
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Didier Pourquery

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Jazz, Blues, Soul, Rap, Reggae

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Petit éloge du jazz

Didier Pourquery

Paru le 18/06/2026

128 pages

Editions Gallimard

3,00 €

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Scannez le code barre 9782073163158
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