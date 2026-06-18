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Scotland Vol. 1 - Episode 1

Leo, Rodolphe

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Kathy Austin travaille pour les services secrets britanniques de l'après-guerre, et parcours le monde pour enquêter sur des phénomènes inexplicables - car les extra-terrestres sont parmi nous ! Après Kenya, Namibia et Amazonia, le premier tome de la quatrième saison. Après son éprouvante mission en Amazonie, Kathy Austin part en vacances en Ecosse. Elle y va pour prendre possession d'une maison léguée par sa grand-tante. Mais elle découvre que la maison a brulé quelques semaines plus tôt, et que la police locale trouve la mort de sa tante ... curieuse. Si les gens du cru accusent les fantômes et farfadets qui hantent la lande, Kathy découvre bientôt des signes qui pointeraient vers une autre explication : des 'crop circles' d'origine ... extraterrestre ? !

Par Leo, Rodolphe
Chez 9th Cinebook

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Auteur

Leo, Rodolphe

Editeur

9th Cinebook

Genre

Science-fiction

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Scotland Vol. 1 - Episode 1

Leo, Rodolphe

Paru le 18/06/2026

48 pages

9th Cinebook

9,90 €

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Scannez le code barre 9781800441897
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