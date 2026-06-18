Stickers story - Jolies boutiques

Une pochette pour reconstituer de 8 jolies boutiques et leurs personnages en superposant des stickers à l'aide d'une pince. 4 adorables boutiques (intérieurs et extérieurs) prennent vie grâce aux stickers à superposer : personnages mignons et des petits détails plein de douceur. Avec sa pince et ses décors, cette pochette invite à créer une scène délicate et réconfortante. Inclus dans la pochette : - 8 scènes de décor - 8 planches de stickers - 1 gros sticker (10 × 15 cm) - et une pince