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Stickers story - Jolies boutiques

Marion Blanc

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Une pochette pour reconstituer de 8 jolies boutiques et leurs personnages en superposant des stickers à l'aide d'une pince. 4 adorables boutiques (intérieurs et extérieurs) prennent vie grâce aux stickers à superposer : personnages mignons et des petits détails plein de douceur. Avec sa pince et ses décors, cette pochette invite à créer une scène délicate et réconfortante. Inclus dans la pochette : - 8 scènes de décor - 8 planches de stickers - 1 gros sticker (10 × 15 cm) - et une pince

Par Marion Blanc
Chez Merci les Livres

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Auteur

Marion Blanc

Editeur

Merci les Livres

Genre

Loisirs créatifs

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Stickers story - Jolies boutiques

Marion Blanc

Paru le 02/07/2026

16 pages

Merci les Livres

10,95 €

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Scannez le code barre 9791070150504
9791070150504
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