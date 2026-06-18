Stickers story - Fête foraine

Une pochette pour reconstituer d'adorables stands de fête foraine et leurs personnages en superposant des stickers à l'aide d'une pince. Une charmante boutique de fête foraine prend vie grâce aux stickers à superposer : personnages mignons, petits détails pleins de poésie et ambiance chaleureuse se révèlent à chaque geste. Avec sa pince et ses décors, cette pochette invite à imaginer une scène délicate, joyeuse et réconfortante. Inclus dans la pochette : - 8 scènes de décor - 8 planches de stickers - 1 gros sticker (10 × 15 cm) - et une pince