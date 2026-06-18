Le care à l'ouvrage

Comment le concept de vulnérabilité a-t-il modifié les politiques sanitaires et sociales depuis trente ans ? Remplaçant progressivement les termes d'exclusion ou de précarité, cette notion universelle - nous sommes tous vulnérables - permet de repenser l'action publique sans stigmatisation. Le livre explore les racines philosophiques du concept, notamment à travers les théories du care qui reconnaissent notre dépendance mutuelle et questionnent les inégalités de genre dans les activités de soin. Face au vieillissement démographique par exemple (35 % de plus de 60 ans attendus en 2070), la vulnérabilité devient un outil stratégique pour anticiper plutôt que réparer. Mais le maniement de la notion de vulnérabilité et ses formes de prise en charge n'est pas dénué d'ambiguïté si elle n'est pas ancrée dans des réalités pratiques. L'ouvrage examine alors des pratiques concrètes - soins palliatifs, accompagnement d'étudiants en détresse, innovations comme le "logement d'abord" - pour révéler les défis quotidiens des professionnels du social. Il interroge nos solidarités contemporaines et propose des pistes pour une société plus attentive aux fragilités de chacun, tout en évitant l'écueil de la responsabilisation individuelle excessive.