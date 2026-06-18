Une approche CVCV du chinois standard

La Chine a une très riche tradition en phonologie (l'emploi de ce terme étant anachronique). Les courants phonologiques dits "occidentaux" peinent à s'imposer face à cette tradition philologique chinoise, d'où la question de la commensurabilité. Cet ouvrage s'inscrit dans une tension entre deux traditions. Plutôt que de trancher en faveur de l'une ou de l'autre, il s'efforce d'abord, dans une première partie consacrée aux questions épistémologiques, de comprendre cette opposition entre une méthode sui generis et méthode universaliste. Si la tradition philologique chinoise insiste sur les particularités de la langue chinoise, ignorant souvent les universaux linguistiques par ethnocentrisme, elle n'a pas totalement tort de critiquer certaines applications aveugles des théories phonologiques au chinois. Toutefois, ces critiques ne doivent pas conduire à l'abandon de la recherche des universaux, c'est l'outil théorique qu'il convient de réviser. C'est donc dans la seconde partie de l'ouvrage qu'est proposée une analyse de la phonologie du chinois en tant que système, dans un cadre théorique appelé CVCV. Cette partie commence par un chapitre introductif au modèle, destiné aux lecteurs qui ne lui sont pas familiers, puis décline, chapitre par chapitre, les phénomènes allant des unités plus petites (segments/ton) aux unités plus grandes (morphème/mot), qui montre qu'une phonologie générale peut traiter efficacement le chinois.