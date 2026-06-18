Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Une approche CVCV du chinois standard

Xiaoliang Luo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La Chine a une très riche tradition en phonologie (l'emploi de ce terme étant anachronique). Les courants phonologiques dits "occidentaux" peinent à s'imposer face à cette tradition philologique chinoise, d'où la question de la commensurabilité. Cet ouvrage s'inscrit dans une tension entre deux traditions. Plutôt que de trancher en faveur de l'une ou de l'autre, il s'efforce d'abord, dans une première partie consacrée aux questions épistémologiques, de comprendre cette opposition entre une méthode sui generis et méthode universaliste. Si la tradition philologique chinoise insiste sur les particularités de la langue chinoise, ignorant souvent les universaux linguistiques par ethnocentrisme, elle n'a pas totalement tort de critiquer certaines applications aveugles des théories phonologiques au chinois. Toutefois, ces critiques ne doivent pas conduire à l'abandon de la recherche des universaux, c'est l'outil théorique qu'il convient de réviser. C'est donc dans la seconde partie de l'ouvrage qu'est proposée une analyse de la phonologie du chinois en tant que système, dans un cadre théorique appelé CVCV. Cette partie commence par un chapitre introductif au modèle, destiné aux lecteurs qui ne lui sont pas familiers, puis décline, chapitre par chapitre, les phénomènes allant des unités plus petites (segments/ton) aux unités plus grandes (morphème/mot), qui montre qu'une phonologie générale peut traiter efficacement le chinois.

Par Xiaoliang Luo
Chez PU Rennes

|

Auteur

Xiaoliang Luo

Editeur

PU Rennes

Genre

Linguistique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une approche CVCV du chinois standard par Xiaoliang Luo

Commenter ce livre

 

Une approche CVCV du chinois standard

Xiaoliang Luo

Paru le 18/06/2026

PU Rennes

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041304905
9791041304905
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.