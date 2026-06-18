La sécurité psychologique en entreprise

Jamais les entreprises n'ont autant parlé de bien-être et de sécurité psychologique. Jamais les collaborateurs ne se sont sentis aussi peu écoutés, aussi vulnérables, aussi épuisés. Ce paradoxe révèle une vérité que peu osent formuler : on ne crée pas la sécurité psychologique avec de bonnes intentions ou des cours de leadership. On la construit avec des structures, des règles et du courage institutionnel. C'est précisément ce que propose cet ouvrage. Pas un énième manuel sur l'art de motiver ou de formuler un feedback bienveillant. Mais un manifeste d'action pour repenser la gouvernance de votre organisation. A travers 100 questions qui dérangent, l'auteur démontre pourquoi les managers seuls ne peuvent pas résoudre un problème que le système lui-même fabrique. Il propose des outils opérationnels pour passer de la promesse à la réalité. Ce livre vous mettra face à vos responsabilités : êtes-vous prêt à faire évoluer les structures de pouvoir de votre organisation ? Ce livre est inconfortable. C'est exactement son objectif. Car sans inconfort, pas de transformation !