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#Roman francophone

Le propriétaire

John Galsworthy

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"Rien n'est vrai et pourtant tout est réalité. C'est ce qui s'appelle un chef-d'oeuvre et ce que devrait être toute littérature : un travail d'imagination qui broie le réel pour le rendre universel et intemporel". (Abnousse Shalmani) Intrigues dans la haute bourgeoisie anglaise sur trois générations Londres, 1886. Soames Forsyte se rend aux fiançailles de sa nièce June accompagné d'Irène, son épouse. D'emblée, celle-ci plaît au fiancé, l'architecte Bosinney, qui rompt sa promesse. Blessé dans son orgueil, Soames va tout faire pour ruiner son rival... Premier tome d'un roman culte, cette saga dynastique dont les péripéties courent de l'époque victorienne aux roaring twenties illustre le caractère familial essentiel des Forsyte, ce " quelque chose d'indestructible " qu'est l'instinct de propriété.

Par John Galsworthy
Chez Archipoche Editions

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Auteur

John Galsworthy

Editeur

Archipoche Editions

Genre

XIXe siècle

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Le propriétaire

John Galsworthy trad. Camille Mayran

Paru le 18/06/2026

480 pages

Archipoche Editions

10,50 €

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