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Crescent Moon, Dance with the Monster Tome 6

Kazuhiro Fujita

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Mary Shelley face à la créature de Frankenstein... au féminin ! L'heure du grand bal Plantagenêt a sonné ! Elcy se prépare à quitter le manoir de Field Place pour accomplir sa mission, mais Mary ne l'entend pas de cette oreille... L'écrivaine, qui se refuse à voir la jeune femme périr sous les lames des Sept Soeurs, organise la fuite de sa protégée. Sans succès, car cette dernière est prête à se battre jusqu'au bout pour défendre la reine Victoria contre ses anciennes comparses. Celle qu'on a prise pour un monstre survivra-t-elle au ballet mortel qui l'attend au palais de Buckingham ? Dans cet épisode de sa saga gothique, Kazuhiro Fujita nous fait redécouvrir une figure fondatrice de la littérature fantastique, en lutte pour une société plus juste pour les femmes... et les monstres !

Par Kazuhiro Fujita
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Kazuhiro Fujita

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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Crescent Moon, Dance with the Monster Tome 6

Kazuhiro Fujita trad. Sébastien Ludmann

Paru le 18/06/2026

Editions Ki-oon

8,95 €

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