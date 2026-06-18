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Valkyrie apocalypse Tome 26

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

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Dieux vs humains : l'ultime combat ! Loki, le plus fourbe des dieux du Walhalla, a invoqué des copies de ses pairs pour connaître la position de Simo Häyhä et ainsi venir rapidement à bout de son adversaire... Hélas, son plan échoue : la balle du tireur d'élite brise son bouclier avant de le toucher lui-même en pleine tête ! Alors que les spectateurs sont convaincus de la victoire du camp humain, le dieu de la malice pourrait bien avoir gardé quelques atouts dans sa manche, tandis que la Mort blanche commence à atteindre ses limites... Valkyrie Apocalypse a fait sensation en se classant dans le top des meilleurs mangas au Japon : son casting imprévisible et son tournoi épique vous réservent bien des surprises !

Par Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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Valkyrie apocalypse Tome 26

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui trad. Alex Ponthaut

Paru le 18/06/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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Scannez le code barre 9791032723982
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