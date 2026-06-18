10 scènes à sticker Tiny bookshops

Créez 10 librairies miniatures cosy avec 500 stickers dans une offre loisirs créatifs exclusive ! Que vous préfériez une librairie itinérante aménagée dans une roulotte vintage, une oasis de verdure digne d'une serre botanique, un écrin british aux allures rétro, une collection de livres anciens au coeur d'une académie à l'ambiance feutrée, ou encore un décor futuriste digne de la science-fiction, ce livre de stickers saura combler vos envies. Avec plus de 500 stickers, laissez libre cours à votre créativité pour donner vie à 10 illustrations isométriques vierges dans des décors de librairies extraordinaires. Placez chaque détail, du mobilier aux éléments de décor, pour être transporté dans des atmosphères douillettes et apaisantes. Une idée cadeau parfaite pour tous les amoureux des livres ou les amateurs d'activité relaxante, qui veulent s'abandonner à des instants de tranquillité en créant des bulles de douceur !