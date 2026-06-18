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Dictionnaire du blason

Emmanuel de Boos

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La référence absolue des dictionnaires d'héraldique à l'usage des historiens, érudits, passionnés ou simplement curieux de découvrir l'univers du blason et les subtilités de son vocabulaire. Emmanuel de Boos propose une vision renouvelée du vocabulaire héraldique, fondée sur la connaissance intime des documents originaux plus que sur des normes. Le souci de privilégier l'héraldique des sources au détriment de l'héraldique normative conduit l'auteur à procéder à un toilettage fort bienvenu, utile à quiconque quelque soit son niveau de connaissance dans ce domaine. L'innovation la plus intéressante de cet ouvrage est la scission du corpus en deux parties distinctes. La première, la plus vaste, comprend la définition des termes héraldiques en usage, tandis que les mots rares, inusités ou erronés sont relégués dans une seconde partie joliment appelée "grenier" par l'auteur. Le grenier est en quelque sorte un répertoire "passif". L'auteur fait acte d'un militantisme bienvenu dans sa volonté d'écarter des termes qui, tout en étant erronés ou ambigus, ont parfois été utilisés par certains auteurs : le lecteur sera donc à même d'en comprendre le sens tout en en évitant l'usage. Cette initiative devrait contribuer à débarrasser les blasonnements à venir d'une foule de termes inutiles, ambigus ou d'une ridicule préciosité. Dans chaque notice, l'équivalent du mot est donné en italien, en espagnol, en anglais puis en allemand. L'auteur n'hésite pas à citer les règles énoncées par les théoriciens pour mieux les confronter à la pratique : leur pertinence est parfois confirmée, souvent nuancée. Les propos de l'auteur sont servis pas une illustration au trait tirée de documents originaux. Par sa rigueur scientifique et la richesse de sa réflexion, le dictionnaire d'Emmanuel de Boos constitue une référence incontournable pour les héraldistes. Ses nombreuses qualités lui permettent de dépasser largement le cercle des spécialistes : en restituant les dimensions historiques et artistiques de l'héraldique, son ouvrage s'adresse au plus grand nombre, débarrassant la science héraldique de tout élitisme.

Par Emmanuel de Boos
Chez Dervy

|

Auteur

Emmanuel de Boos

Editeur

Dervy

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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Dictionnaire du blason

Emmanuel de Boos

Paru le 25/06/2026

510 pages

Dervy

29,00 €

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