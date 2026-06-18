Histoire des esclaves affranchis

Libres et noirs de peau, tels sont les libres de couleur. Affranchis ou descendants d'affranchis, noirs ou métis, quelle place ont-ils dans la société ? Les mondes esclavagistes qui se développent à la faveur de la colonisation de l'Epoque moderne sont conçus en noir et blanc, les maîtres blancs exploitant les esclaves noirs. Or la réalité se révèle plus nuancée. Un nombre croissant d'esclaves est affranchi. Leurs descendants sont libres d'entreprendre, de commercer, libres aussi de posséder des esclaves. Victimes du préjugé de couleur, ils constituent une population à part. Des premiers affranchissements dans les colonies d'Amérique latine au XVIe siècle jusqu'à la veille des abolitions aux Antilles ou aux Etats-Unis, Frédéric Régent analyse, à l'appui d'archives et de données jamais encore réunies, la condition de millions de descendants d'esclaves. Une enquête historique inédite.