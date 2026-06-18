L'été où j'ai contrarié un prince

Elle est venue défier une montagne. Elle a provoqué un royaume. Charlie vit pour l'adrénaline que lui confèrent les treks, les défis qu'elle se lance en tant qu'influenceuse, et cette liberté qu'aucun homme n'a jamais réussi à lui enlever. Quand elle débarque au Sweetenstein, une seule idée l'obsède : braver l'interdit et gravir le mont Candy, territoire défendu, périlleux... et terriblement attirant. Comme lui. Alessandro représente tout ce qu'elle fuit : les contes de fées, l'ordre et le devoir. Pourtant, sous la couronne du prince, il y a ce regard, beaucoup trop séduisant. Entre une cour qui l'observe, des règles qu'elle n'a aucune intention de suivre et une attirance qu'elle refuse clairement d'assumer, Charlie se livre à un jeu dangereux qui l'entraîne, le temps d'un été, un peu trop près du précipice. Elle voulait simplement gravir une montagne. Elle est sur le point de provoquer un scandale dans toute la principauté.