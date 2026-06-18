Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Ouvrir et dynamiser un bar, un café...

Lucie Guchet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ouvrir un bar est un rêve pour beaucoup. Le faire vivre, le rendre rentable et le développer durablement est un véritable métier. De l'idée initiale aux premières commandes, des démarches administratives à la gestion quotidienne, ce livre vous guide pas à pas dans toutes les étapes de la création et de l'exploitation d'un bar. Que vous souhaitiez ouvrir un bar de quartier, un bar à thème, un salon de thé, un bar musical, un karaoké ou un lieu hybride, vous trouverez ici des réponses concrètes, claires et applicables. Conçu comme un véritable compagnon de terrain, cet ouvrage aborde : - la construction d'un projet solide et réaliste, - les formalités juridiques et administratives indispensables, - le choix des licences et le respect de la réglementation, - la gestion financière, humaine et opérationnelle, - l'expérience client et l'animation du lieu, - ainsi que les stratégies pour développer et faire évoluer son concept. Riche en conseils pratiques, check-lists, réglementations, exemples concrets et retours d'expérience, ce livre s'adresse aussi bien aux futurs entrepreneurs qu'aux professionnels souhaitant structurer, optimiser ou réinventer leur établissement. Un guide indispensable pour transformer une passion en un bar viable, attractif et durable. Au sommaire : PARTIE I - Préparer son projet PARTIE II - Formalités juridiques et administratives PARTIE III - Lancer son bar PARTIE IV - Gestion quotidienne et opérations PARTIE V - Développer et diversifier Conclusion

Par Lucie Guchet
Chez Puits Fleuri

|

Auteur

Lucie Guchet

Editeur

Puits Fleuri

Genre

Création d'entreprise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ouvrir et dynamiser un bar, un café... par Lucie Guchet

Commenter ce livre

 

Ouvrir et dynamiser un bar, un café...

Lucie Guchet

Paru le 25/06/2026

Puits Fleuri

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782867398032
9782867398032
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.