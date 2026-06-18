Ouvrir et dynamiser un bar, un café...

Ouvrir un bar est un rêve pour beaucoup. Le faire vivre, le rendre rentable et le développer durablement est un véritable métier. De l'idée initiale aux premières commandes, des démarches administratives à la gestion quotidienne, ce livre vous guide pas à pas dans toutes les étapes de la création et de l'exploitation d'un bar. Que vous souhaitiez ouvrir un bar de quartier, un bar à thème, un salon de thé, un bar musical, un karaoké ou un lieu hybride, vous trouverez ici des réponses concrètes, claires et applicables. Conçu comme un véritable compagnon de terrain, cet ouvrage aborde : - la construction d'un projet solide et réaliste, - les formalités juridiques et administratives indispensables, - le choix des licences et le respect de la réglementation, - la gestion financière, humaine et opérationnelle, - l'expérience client et l'animation du lieu, - ainsi que les stratégies pour développer et faire évoluer son concept. Riche en conseils pratiques, check-lists, réglementations, exemples concrets et retours d'expérience, ce livre s'adresse aussi bien aux futurs entrepreneurs qu'aux professionnels souhaitant structurer, optimiser ou réinventer leur établissement. Un guide indispensable pour transformer une passion en un bar viable, attractif et durable. Au sommaire : PARTIE I - Préparer son projet PARTIE II - Formalités juridiques et administratives PARTIE III - Lancer son bar PARTIE IV - Gestion quotidienne et opérations PARTIE V - Développer et diversifier Conclusion