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Les Gestes de Simon

Georges Le Querrec

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Continuant d'exploiter le domaine familial durant sa retraite, Simon, aussi bourru qu'attachant, assiste avec impuissance au déclin progressif de ses parents. Par ailleurs très impliqué dans la vie du village, il met régulièrement ses talents de sculpteur sur bois au service de la rénovation du patrimoine local. Son ami Philippe lui propose un jour de prendre sous son aile Aurélien, un jeune en manque de repères. Peut-être est-ce là l'occasion, pour cet homme qui n'a jamais eu d'enfant, d'enfin transmettre sa passion.

Par Georges Le Querrec
Chez Editions De Borée

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Auteur

Georges Le Querrec

Editeur

Editions De Borée

Genre

Autres régions

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Les Gestes de Simon

Georges Le Querrec

Paru le 18/06/2026

272 pages

Editions De Borée

20,40 €

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