La librairie des secrets

A la mort de sa mère, Charlotte espère découvrir enfin l'identité de son père, qu'elle n'a jamais connu. Mais il n'en est rien. Minée par ce secret, elle ne parvient plus à faire semblant et décide de prendre un temps de recul. Elle quitte le foyer familial et retrouve son ami d'enfance, Victor, qui tient une charmante librairie. Ensemble, ils décident de mener l'enquête... Découvrir ses racines pour mieux déployer ses ailes A la mort de sa mère, Charlotte espérait trouver des indices et découvrir enfin l'identité de son père. Il n'en est rien. Minée par cette question à laquelle sa mère a toujours refusé de répondre, elle ne parvient plus à avancer dans l'existence. Elle décide de prendre un temps de recul et quitte le foyer familial, laissant son mari s'occuper de leurs deux adolescents. Victor, son ami d'enfance, qui tient une charmante librairie-salon de thé, L'Exquis Mot, lui propose de l'héberger afin qu'elle puisse faire le point. Ensemble, ils décident d'enquêter sur le père de Charlotte. Au gré des rencontres que favorise ce lieu, havre de paix et de gourmandise, Charlotte découvre un monde insoupçonné et s'ouvre de nouveau à la vie. Mais bientôt, de mystérieux colis arrivent à son intention. Elle n'est pas au bout de ses surprises... Ses recherches la mèneront bien plus loin qu'elle ne l'avait imaginé. Pourrait-t-elle désormais s'inventer une nouvelle vie, en accord avec ses aspirations profondes ? Un roman tout en délicatesse sur les tourbillons du milieu de vie, quand tout semble écrit alors qu'il reste tant de livres à lire et de pistes à explorer !