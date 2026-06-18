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La mondialisation fragmentée

Christophe Rodrigues, Eric Keslassy

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Tirer les leçons de la mondialisation pour préparer l'avenir. Depuis la crise financière de 2007-2008, l'économie mondiale est entrée dans une nouvelle phase : la mondialisation fragmentée. Rapports de force et stratégies de prédation sont les nouvelles normes. Alors que la coopération internationale est en crise, les pays se replient sur la défense de leurs intérêts nationaux avec toujours plus de rivalités et d'incertitudes. Dans ce nouveau paysage, deux grandes puissances donnent le ton : Les Etats-Unis, qui ne veulent plus payer le prix de leur rôle de leader mondial ; La Chine, devenue extrêmement compétitive, qui ne se soucie guère de l'équilibre du monde ; Entre les deux, l'Europe peine à trouver sa place. Pourtant, le monde n'a jamais eu autant besoin d'agir collectivement, que ce soit pour stabiliser les relations monétaires, réguler les échanges ou accélérer la transition écologique. Cet essai pédagogique explique ces bouleversements, revient sur leurs origines et les éclaire à travers le prisme de la science économique. Il montre aussi que cette fragmentation n'est pas une fatalité et peut ouvrir de nouvelles opportunités - notamment pour l'Europe.

Par Christophe Rodrigues, Eric Keslassy
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Christophe Rodrigues, Eric Keslassy

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Economie (essai)

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La mondialisation fragmentée

Christophe Rodrigues, Eric Keslassy

Paru le 18/06/2026

224 pages

De Boeck supérieur

21,90 €

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