A l'heure où la science se retrouve au coeur des débats de société, la question n'est plus seulement quoi dire, mais comment le dire. Vulgariser, c'est transformer explore une conviction forte : rendre la science accessible ne consiste pas à la simplifier, mais à la faire vivre, ressentir et partager. A travers récits, émotions, images et retours d'expérience, ce livre propose de repenser la vulgarisation scientifique comme un acte humain, culturel et politique. Il interroge la place des scientifiques dans l'espace public, les nouveaux formats de transmission, et les responsabilités liées à la parole scientifique à l'ère du numérique. Conçu comme une boîte à outils autant qu'un espace de réflexion, cet ouvrage s'adresse aux chercheurs, doctorants, enseignants, communicants et médiateurs scientifiques qui souhaitent renouveler leurs pratiques, renforcer le lien entre science et société et redonner du sens à la transmission des savoirs. Parce que vulgariser, ce n'est pas expliquer moins. C'est transformer la relation entre la science et le monde.