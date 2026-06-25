Les chasseurs

" Le principe de la Battue était simple : il s'agissait de marcher tout droit jusqu'à trouver quelque chose à punir des crimes de la Forêt. " Grandir dans la Clairière, c'est apprendre à craindre les monstres de la Forêt. Alors certains adolescents sont formés pour devenir Chasseurs. On les rassemble en Bataillons, on les célèbre puis on les pleure lorsque la Forêt les avale. Jeune orpheline, Lorelaï est contrainte de rejoindre leurs rangs. A l'Académie de Chasse, elle doit se plier à un apprentissage éprouvant et sceller ses Trois Choix : son arme, sa vocation, sa Chimère. Elle pourra ensuite participer à sa première Battue, avec peu de chances d'y survivre. Mais Lorelaï possède un atout : une intuition presque animale qui lui permet, mieux que personne, de comprendre les créatures de la Forêt...