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#Essais

Soif de mère

Kelly McDaniel

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Certaines blessures ne proviennent pas de ce qui a été fait, mais de ce qui n'a jamais été donné. Quand la présence, l'affection ou l'amour maternels ont fait défaut, un mal-être profond s'installe. Une faim émotionnelle façonne alors l'identité, les relations et la manière d'aimer. Kelly McDaniel, psychothérapeute spécialisée dans les traumatismes, nous éclaire dans ce livre sur les conséquences du manque d'amour maternel : un sentiment de vide intérieur, un besoin profond d'aimer et d'être aimée, des périodes de suralimentation ou au contraire de privations extrêmes, une succession d'humeurs instables et de relations douloureuses... Elle montre comment briser le cycle des comportements destructeurs en explorant les blessures de l'enfance et leurs répercussions durables. Riche en réflexions, en témoignages et en exercices pratiques, cet ouvrage pose des mots clairs sur une expérience sombre. Il aide à soigner la blessure maternelle, sans culpabilité, ni honte, ni accusation. Il permet d'apaiser la " soif de mère ", en puisant à d'autres sources de réconfort et de tendresse.

Par Kelly McDaniel
Chez Le Courrier du Livre

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Auteur

Kelly McDaniel

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Essais

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Soif de mère

Kelly McDaniel

Paru le 18/06/2026

Le Courrier du Livre

19,90 €

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