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Color Zen mystère Licornes

Collectif, Felicity French

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Une nouvelle façon de mettre en couleur la nature avec les belles illustrations de la collection Color zen : le coloriage mystère, ou coloriage par numéro ! La collection à succès Color Zen accueille une nouvelle technique de coloriage : le coloriage par numéros ! Avec ses 48 pages d'illustrations, cet album invite l'enfant à s'immerger dans une nature colorée. Les codes présents sur chaque page facilitent la mise en couleur et permettent de profiter pleinement de la zen attitude. Tout en procurant calme et détente, ce coloriage aide l'enfant à développer sa concentration et son sens de l'esthétique. Il met également à l'honneur les illustrations de la talentueuse Felicity French, qui rejoint l'aventure Color Zen.

Par Collectif, Felicity French
Chez Hemma

|

Auteur

Collectif, Felicity French

Editeur

Hemma

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Color Zen mystère Licornes

Collectif, Felicity French

Paru le 18/06/2026

48 pages

Hemma

6,95 €

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Scannez le code barre 9782508064210
9782508064210
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