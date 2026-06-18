Mission chiffres - Défis rigolos chez les animaux

Joue et relève les défis rigolos chez les animaux pour être numéro 1 des énigmes ! Un super livre avec des animaux rigolos pour les petits fans de jeux et d'énigmes fait son entrée dans le catalogue Hemma ! Labyrinthes, jeux de chiffres, casse-têtes à résoudre... autant de défis qui raviront les petites championnes ! Un nouveau style d'activités qui stimule la logique, la concentration et l'esprit critique pensé pour un âge un peu plus élevé.