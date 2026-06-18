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Mission chiffres - Défis rigolos chez les animaux

Reginald Swinney, Laura Murphy, Bryony Davies

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Joue et relève les défis rigolos chez les animaux pour être numéro 1 des énigmes ! Un super livre avec des animaux rigolos pour les petits fans de jeux et d'énigmes fait son entrée dans le catalogue Hemma ! Labyrinthes, jeux de chiffres, casse-têtes à résoudre... autant de défis qui raviront les petites championnes ! Un nouveau style d'activités qui stimule la logique, la concentration et l'esprit critique pensé pour un âge un peu plus élevé.

Par Reginald Swinney, Laura Murphy, Bryony Davies
Chez Hemma

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Auteur

Reginald Swinney, Laura Murphy, Bryony Davies

Editeur

Hemma

Genre

Livres-jeux

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Mission chiffres - Défis rigolos chez les animaux

Reginald Swinney, Laura Murphy, Bryony Davies

Paru le 18/06/2026

48 pages

Hemma

6,95 €

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Scannez le code barre 9782508063381
9782508063381
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