Mission chiffres - Défis rigolos chez les animaux

Joue et relève les défis rigolos chez les animaux pour être numéro 1 des énigmes ! Un super livre avec des animaux rigolos pour les petits fans de jeux et d'énigmes fait son entrée dans le catalogue Hemma ! Labyrinthes, jeux de chiffres, casse-têtes à résoudre... autant de défis qui raviront les petites championnes ! Un nouveau style d'activités qui stimule la logique, la concentration et l'esprit critique pensé pour un âge un peu plus élevé.
Par
Reginald Swinney, Laura Murphy, Bryony Davies Chez
Hemma
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