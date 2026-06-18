Comment apprend-on à devenir artiste ? L'histoire de l'art s'est depuis longtemps intéressée à cette question, envisageant l'apprentissage artistique à travers des configurations culturelles singulières. Les auteurs et autrices de ce volume contribuent au renouvellement de l'approche du sujet, par un travail d'historiographie critique, en élargissant le domaine d'investigation, du point de vue tant chronologique que géographique, ou en exploitant des sources et des archives jusqu'alors peu étudiées. Né de la conviction qu'examiner l'histoire ancienne ou plus récente des formations est utile également aux pratiques pédagogiques actuelles, ce numéro a pour ambition de faire le point sur les manières dont on pense aujourd'hui les modes de transmission des savoir-faire artistiques, de la Préhistoire à nos jours, dans l'atelier, dans des écoles d'art ou en autodidacte, en Europe ou sur d'autres continents.