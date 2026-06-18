28 jours pour dire oust à la cellulite !

Ni un problème, ni une fatalité Bien plus qu'un livre, c'est un guide pratique, accessible et bienveillant qui va vous aider à comprendre ce qu'est la cellulite et apprendre à la réduire efficacement et durablement, sans prise de tête. Marine Biren, coach sportive, vous partage ses conseils, ses explications claires et un programme sportif adapté à tous les niveaux pour agir sur la cellulite en profondeur comme en surface, retrouver une peau la plus lisse possible. Renforcement musculaire, Pilates, HIIT... A l'image de son autrice, chaque exercice est aussi et avant tout conçu pour vous amuser et cultiver le plaisir de bouger, sans pression ni culpabilité. Accessible à tous, ce livre vous accompagne jour après jour pour des résultats visibles et durables.