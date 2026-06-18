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Créer sa boîte

Laurence de Percin

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Avec pour les Nuls, je maîtrise les 10 stratégies gagnantes pour créer ma boîte ! Ce guide pour les Nuls concentre les 10 stratégies de base à comprendre et maîtriser pour créer sa boîte en toute sérénité. Vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais vous ne savez pas par où commencer ? Commencez par trouver une idée, définir une offre et faire une étude de marché. Vous êtes perdu dans les dispositifs qu'on vous propose ? Vous trouverez l'essentiel dans cet ouvrage. Vous voulez être opérationnel rapidement ? C'est parti ! La mise au point de votre offre et de votre stratégie marketing , l' étude de marché , la recherche de financements , le choix du bon statut juridique sont autant d'étapes à franchir avec méthode pour mettre toutes les chances de votre côté. Les outils que vous trouverez dans ce livre vous aideront à donner des bases solides à votre projet , sans oublier de penser aussi à vous et à votre équilibre physique et mental avant, pendant et après le lancement. Ces 10 stratégies 100 % opérationnelles vous accompagneront à toutes les étapes de votre projet, avec des outils pratiques , ancrés dans la réalité du monde des entreprises d'aujourd'hui, ainsi que des conseils simples et concrets pour avancer avec méthode et conviction ! Découvrez notamment : - Stratégie #1 Comment trouver une idée qui correspond vraiment à un besoin - Stratégie #3 Comment faire une étude de marché sérieuse - Stratégie #5 Comment établir soigneusement votre business plan - Stratégie #7 Comment trouver des financements et optimiser votre gestion - Stratégie #10 Comment garder l'équilibre et la santé Laurence de Percin est journaliste spécialisée dans les sujets de droit pratique. Pour les Nuls, vous êtes plus doués que vous ne le pensez.

Par Laurence de Percin
Chez First

|

Auteur

Laurence de Percin

Editeur

First

Genre

Création d'entreprise

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Créer sa boîte

Laurence de Percin

Paru le 18/06/2026

256 pages

First

17,95 €

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