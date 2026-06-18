Avec pour les Nuls, je maîtrise les 10 stratégies gagnantes pour créer ma boîte ! Ce guide pour les Nuls concentre les 10 stratégies de base à comprendre et maîtriser pour créer sa boîte en toute sérénité. Vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais vous ne savez pas par où commencer ? Commencez par trouver une idée, définir une offre et faire une étude de marché. Vous êtes perdu dans les dispositifs qu'on vous propose ? Vous trouverez l'essentiel dans cet ouvrage. Vous voulez être opérationnel rapidement ? C'est parti ! La mise au point de votre offre et de votre stratégie marketing , l' étude de marché , la recherche de financements , le choix du bon statut juridique sont autant d'étapes à franchir avec méthode pour mettre toutes les chances de votre côté. Les outils que vous trouverez dans ce livre vous aideront à donner des bases solides à votre projet , sans oublier de penser aussi à vous et à votre équilibre physique et mental avant, pendant et après le lancement. Ces 10 stratégies 100 % opérationnelles vous accompagneront à toutes les étapes de votre projet, avec des outils pratiques , ancrés dans la réalité du monde des entreprises d'aujourd'hui, ainsi que des conseils simples et concrets pour avancer avec méthode et conviction ! Découvrez notamment : - Stratégie #1 Comment trouver une idée qui correspond vraiment à un besoin - Stratégie #3 Comment faire une étude de marché sérieuse - Stratégie #5 Comment établir soigneusement votre business plan - Stratégie #7 Comment trouver des financements et optimiser votre gestion - Stratégie #10 Comment garder l'équilibre et la santé Laurence de Percin est journaliste spécialisée dans les sujets de droit pratique. Pour les Nuls, vous êtes plus doués que vous ne le pensez.