Une journaliste d'investigation est enlevée juste avant de publier une vérité dérangeante sur l'affaire des enfants de La Réunion déracinés de force en Métropole. La vérité dérange. Elle tue aussi. La jeune Marty, journaliste d'investigation, n'a jamais reculé devant une affaire sensible. Depuis des mois, elle fouille les zones d'ombre de l'histoire des enfants de La Réunion, ceux qu'on a déracinés de force vers la Creuse dans les années 70. Elle est sur le point de boucler son livre, un témoignage incandescent qui risque de déranger bien des personnes. Alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle, quelqu'un l'agresse. Quand elle se réveille, elle est ligotée, seule, dans le noir. Emile Briac, ancien flic à la retraite et témoin clé de l'enquête, s'inquiète. La maison de la journaliste, avec qui il avait rendez-vous, est ouverte. Le désordre règne. Quelque chose cloche. Où est Marty ? Tic Tac... Emile arrivera-t-il à temps pour la sauver, ou la vérité sera-t-elle une fois de plus enterrée, ainsi que ceux qui la détiennent ? Une affaire d'Etat oubliée. Une journaliste trop proche du secret. Des enfants déracinés. Une vérité qu'on croyait effacée. Un thriller haletant !