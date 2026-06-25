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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

La colère des dragons

Olivia Rose Darling

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POUR ASSOUVIR LEUR VENGEANCE, IL FAUDRA REGNER PAR LE FEU ET LE SANG. De nouveau réunie avec ses dragons, Elowen se prépare à affronter son royaume natal, qui hante ses souvenirs d'enfance, aux côtés de celui qui l'a trahie. Même si leur mariage est primordial pour leur alliance contre Imirath, elle ne peut pardonner à son mari. Désormais roi de Vareveth, Cayden est prêt à tout pour prouver à son épouse que son amour est véritable. Rien n'est plus important pour lui qu'Elowen et la quête de vengeance qu'ils partagent. Ils feront payer Garrick Atarah pour ses crimes. La guerre se profile à l'horizon, et entre diplomatie, bénédictions et prophéties, le roi et la reine de Vareveth n'envisagent qu'une seule et unique finalité : la revendication du trône d'Imirath, et la déchéance du royaume qui leur a tout pris. Traduit de l'anglais par Cécile Fruteau RESERVE A UN PUBLIC AVERTI

Par Olivia Rose Darling
Chez Roncière

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Auteur

Olivia Rose Darling

Editeur

Roncière

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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La colère des dragons

Olivia Rose Darling trad. Cécile Fruteau

Paru le 25/06/2026

640 pages

Roncière

28,00 €

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