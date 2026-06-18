La bonne âme du Sichuan

Trois dieux parcourent la Chine en quête d'une bonne âme. Dans la capitale du Sichuan, pauvre et "à moitié européanisée" , seule la prostituée Shen Te accepte de les héberger pour la nuit. Pour la remercier de son hospitalité, ils lui offrent une très généreuse somme d'argent et l'encouragent à persévérer dans sa bonté. Ce gain inespéré lui permet d'acheter un petit débit de tabac. Or, la solidarité n'attire que jalousie dans un monde mercantile et corrompu. Même l'aviateur sans emploi Sun dont elle tombe amoureuse profite lui aussi de sa générosité. Croyant faire le bien, Shen Te se fait peu à peu dilapider par d'opportunistes voisins et dépense pour les aider sa maigre fortune. C'était sans compter la venue de son cousin Shui Ta, sorte de double masculin rusé en affaires, qui saura mettre fin à cette situation en usant de procédés moins louables. Peut-on être bon avec autrui sans oublier ses propres intérêts ? Peut-on pécher par excès de bonté ? Une saisissante parabole sur l'altruisme et la probité, écrite par Brecht en exil, horrifié par l'incapacité des peuples à mettre en échec les systèmes de domination, une fois corrompus par le pouvoir de l'argent. "La province du Sichuan, dépeinte dans cette parabole, symbolise tous les lieux où les hommes furent exploités par d'autres hommes ; aujourd'hui elle ne fait plus partie de ces lieux". renseigne Brecht dans la didascalie introductive.