Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

La bonne âme du Sichuan

Bertolt Brecht

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Trois dieux parcourent la Chine en quête d'une bonne âme. Dans la capitale du Sichuan, pauvre et "à moitié européanisée" , seule la prostituée Shen Te accepte de les héberger pour la nuit. Pour la remercier de son hospitalité, ils lui offrent une très généreuse somme d'argent et l'encouragent à persévérer dans sa bonté. Ce gain inespéré lui permet d'acheter un petit débit de tabac. Or, la solidarité n'attire que jalousie dans un monde mercantile et corrompu. Même l'aviateur sans emploi Sun dont elle tombe amoureuse profite lui aussi de sa générosité. Croyant faire le bien, Shen Te se fait peu à peu dilapider par d'opportunistes voisins et dépense pour les aider sa maigre fortune. C'était sans compter la venue de son cousin Shui Ta, sorte de double masculin rusé en affaires, qui saura mettre fin à cette situation en usant de procédés moins louables. Peut-on être bon avec autrui sans oublier ses propres intérêts ? Peut-on pécher par excès de bonté ? Une saisissante parabole sur l'altruisme et la probité, écrite par Brecht en exil, horrifié par l'incapacité des peuples à mettre en échec les systèmes de domination, une fois corrompus par le pouvoir de l'argent. "La province du Sichuan, dépeinte dans cette parabole, symbolise tous les lieux où les hommes furent exploités par d'autres hommes ; aujourd'hui elle ne fait plus partie de ces lieux". renseigne Brecht dans la didascalie introductive.

Par Bertolt Brecht
Chez L'Arche Editions

|

Auteur

Bertolt Brecht

Editeur

L'Arche Editions

Genre

Théâtre - Pièces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La bonne âme du Sichuan par Bertolt Brecht

Commenter ce livre

 

La bonne âme du Sichuan

Bertolt Brecht trad. Sobottke Mathilde, Mathilde Sobottke

Paru le 18/06/2026

144 pages

L'Arche Editions

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381980966
9782381980966
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.