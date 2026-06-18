La nuit gagnera l'océan

Quand une masse noire tombe du ciel, les gardiens de l'océan s'unissent à leurs alliés terrestres pour empêcher cette catastrophe. Gardienne du peule des dakhanas sous l'océan, Discrète est en train de faire sa ronde quotidienne quand une immonde masse noire tombe du ciel. Bien vite, Discrète s'aperçoit que cette noirceur étouffe une créature volante qui en est captive : Fil, membre du peuple des aériens qui vit sur le continent. Tandis que Discrète sauve Fil, les autres gardiens cherchent à comprendre d'où vient cette noirceur tombée du ciel. Est-ce l'encre d'un calmar géant caché dans une faille ? Le signe d'un péril à venir ? L'état d'urgence est déclaré, et les dakhanas décident d'envoyer des délégués chez leurs alliés aériens et forestiers. Malgré elle, Discrète est désignée pour faire partie de l'expédition sur le continent. Arrivera-t-elle à dépasser ses peurs et à sauver l'océan de la catastrophe ? Elle pourra compte sur Fil, et sur Màv, un forestier qui lui fait tourner la tête.